На Кубани отель и санатории бизнесмена Саркисяна обратили в доход государства

Принадлежавшие предпринимателю Вигену Саркисяну отель Crownе Plaza, санатории «Горячий ключ» и «Предгорье Кавказа» обратили в доход государства. Решение было принято Октябрьским районным судом Краснодара. Об этом в пятницу, 30 января, сообщило РАПСИ.
Иск против бизнесмена и 18 аффилированных с ним физических и юридических лиц подал Генпрокурор России. Он попросил передать имущество Саркисяна государству в счет исполнения обязательств, которые были установлены решением Горячеключевского городского суда.
Сумма взыскания составила 4,2 миллиона рублей и 1,9 миллиона компенсации экологического вреда в пользу Сочи.
Помимо отеля в Краснодаре и двух санаториев, предприниматель лишился 13 объектов недвижимости в Адыгее, Москве и Краснодарском крае, а также шести жилых помещений в Горячем Ключе, говорится в публикации.
По решению Зюзинского районного суда Москвы в доход государства конфисковали имущество бывшего сотрудника управления «К» МВД РФ Георгия Сатюкова. Он получил самую крупную взятку в истории правоохранительных органов. Об этом 29 января сообщил один из участников судебного процесса.