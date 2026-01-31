Ричмонд
Пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Липецке

В Липецке пожарные потушили возгорание в многоквартирном жилом доме. В результате операции были эвакуированы 22 человека, из горящего здания спасли 16 человек, включая двоих детей. К сожалению, пять граждан пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Источник: Life.ru

Пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Липецке. Видео © MAX / МЧС Липецкой области.

«Город Липецк, ул. Западная, 44 произошло возгорание на третьем этаже многоквартирного жилого дома. В результате оперативных действий были спасены 16 человек, из них 2 детей. Ещё 22 человека были эвакуированы. К сожалению, при пожаре пострадали пять человек», — указано в заявлении ведомства.

Как отметили в МЧС, прибывшие подразделения обнаружили очаг возгорания на третьем этаже. В ликвидации пожара участвовали 24 спасателя и 6 единиц специальной техники. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в турецкой провинции Коджаэли на северо-западе страны произошёл мощный взрыв. Инцидент случился на предприятии компании Tüpraş. Причины происшествия в настоящее время устанавливаются. Свидетели сообщали о пожаре и густом чёрном дыме, поднимающемся над территорией завода.

