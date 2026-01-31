Пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Липецке

«Город Липецк, ул. Западная, 44 произошло возгорание на третьем этаже многоквартирного жилого дома. В результате оперативных действий были спасены 16 человек, из них 2 детей. Ещё 22 человека были эвакуированы. К сожалению, при пожаре пострадали пять человек», — указано в заявлении ведомства.