В Венгрии зафиксированы инциденты с ложными угрозами взрыва на украинском языке. По данным Главного полицейского управления страны, тревожные сообщения получили семь школ и девять госучреждений.
«В семь учебных заведений и девять государственных учреждений поступило электронное письмо с угрозой взрыва на украинском языке», — передает ведомство.
По итогам проверки полиция не нашла в зданиях ни взрывчатки, ни каких-либо взрывных устройств.
Ранее KP.RU писал, что попытка покушения на сотрудника оборонно-промышленного комплекса была предотвращена в Санкт-Петербурге. По версии следствия, преступление готовилось гражданкой РФ, которая получила указания от украинских координаторов.
Кроме этого, в Подмосковье был также задержан россиянин за серию диверсий по заданию СБУ.
В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Украине нужна нормальная жизнь с РФ и Белоруссией ради мира.