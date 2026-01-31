Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии школы получили сообщения об угрозе взрыва на украинском языке

В семь венгерских школ и девять госучреждений поступили угрозы взрыва.

Источник: Комсомольская правда

В Венгрии зафиксированы инциденты с ложными угрозами взрыва на украинском языке. По данным Главного полицейского управления страны, тревожные сообщения получили семь школ и девять госучреждений.

«В семь учебных заведений и девять государственных учреждений поступило электронное письмо с угрозой взрыва на украинском языке», — передает ведомство.

По итогам проверки полиция не нашла в зданиях ни взрывчатки, ни каких-либо взрывных устройств.

Ранее KP.RU писал, что попытка покушения на сотрудника оборонно-промышленного комплекса была предотвращена в Санкт-Петербурге. По версии следствия, преступление готовилось гражданкой РФ, которая получила указания от украинских координаторов.

Кроме этого, в Подмосковье был также задержан россиянин за серию диверсий по заданию СБУ.

В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Украине нужна нормальная жизнь с РФ и Белоруссией ради мира.