В Липецке при пожаре в жилом доме пострадали пять человек

В Липецке пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме. В ходе спасательной операции из здания были выведены 16 человек, еще 22 жильца эвакуированы. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Пожар произошел в доме на улице Западной, очаг возгорания находился на третьем этаже. Сигнал о происшествии поступил по повышенному уровню сложности, что потребовало оперативного привлечения дополнительных сил и средств.
К тушению были привлечены 24 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и шесть единиц техники. После локализации и ликвидации огня специалисты приступили к выяснению причин возникновения пожара.
Ранее пожар возник на заводе в районе Нилюфер турецкого города Бурса. Возгорание произошло на предприятии, специализирующемся на нанесении химических покрытий.