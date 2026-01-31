МВД ужесточило обвинение основателю «Русагро»

«В окончательной редакции предъявить обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. “а”, “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — следует из документов.
В них также говорится, что окончательное обвинение предъявлено предпринимателю Басову, которому в вину вменили без взяточничества тот же состав, что и Мошковичу. Экс-чиновника Тамбовской области Сергея Иванова в окончательной редакции обвинили в получении взятки.