МВД ужесточило обвинение основателю «Русагро»

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, экс-гендиректора холдинга Максима Басова, а также бывшего замглавы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, бизнесменам добавили к обвинению в мошенничестве преднамеренное банкротство и легализацию похищенных денег, исключив злоупотребление полномочиями.

«В окончательной редакции предъявить обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. “а”, “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)», — следует из документов.

В них также говорится, что окончательное обвинение предъявлено предпринимателю Басову, которому в вину вменили без взяточничества тот же состав, что и Мошковичу. Экс-чиновника Тамбовской области Сергея Иванова в окончательной редакции обвинили в получении взятки.