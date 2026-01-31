МВД ужесточило обвинение основателю «Русагро»

В них также говорится, что окончательное обвинение предъявлено предпринимателю Басову, которому в вину вменили без взяточничества тот же состав, что и Мошковичу. Экс-чиновника Тамбовской области Сергея Иванова в окончательной редакции обвинили в получении взятки.