На Украине задержали 18-летнего парня за переправку «ухилянтов» через границу

Задержанный несколько недель консультировал по телефону двух военнообязанных, уточняя детали и назначая время встречи. Утром 28 января он встретил мужчин в посёлке Ракитное, провёл инструктаж, объяснил порядок перехода через государственную границу и обозначил дальнейший маршрут к приграничной зоне. За содействие фигурант получил 12 000 евро, однако был задержан сразу после передачи средств.