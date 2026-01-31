На Украине задержали 18-летнего парня за переправку «ухилянтов» через границу

Задержанный несколько недель консультировал по телефону двух военнообязанных, уточняя детали и назначая время встречи. Утром 28 января он встретил мужчин в посёлке Ракитное, провёл инструктаж, объяснил порядок перехода через государственную границу и обозначил дальнейший маршрут к приграничной зоне. За содействие фигурант получил 12 000 евро, однако был задержан сразу после передачи средств.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога 565 760 гривен (~1 млн рублей).
Ранее в Румынии спасательная служба обнаружила и эвакуировала двух граждан Украины, которые заблудились в горах после незаконного пересечения границы. Состояние беглецов было критическим: они едва могли передвигаться самостоятельно. Спасательная операция заняла более трёх часов. После эвакуации украинцев передали медицинским работникам для оказания помощи.
