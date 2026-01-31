Фигурантке дела о «похищении» подростка угрожали передачей данных на Украину

КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Мошенники угрожали Аделине Батыровой, фигурантке уголовного дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске, что ее данные передали террористу с Украины. Об этом ТАСС сообщила адвокат девушки Наталья Балог.
«С ее слов, в схеме обмана на начальном этапе фигурировала угроза о том, что в ее [аккаунте] на “Госуслугах” имеется заявление о передаче всех ее карт и документов террористу с территории Украины, имя которого она сейчас уже не помнит», — сообщила адвокат. По ее словам, информации, что мошенники действовали с территории Украины, нет.
25 января Центральный районный суд Красноярска арестовал до 22 марта Батырову по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе заседания суда защита просила избрать девушке меру пресечения в виде запрета определенных действий. 30 января Следственный комитет РФ сообщил, что Батыровой предъявлено обвинение в мошенничестве.
Вечером 22 января 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске с неизвестным человеком. Отцу поступило сообщение с требованием выкупа в размере $350 тыс. за возвращение сына, а также видеообращение самого подростка. Кроме того, из сейфов отца были похищены деньги в рублях, долларах и евро на общую сумму не менее 2,5 млн рублей. Подростка нашли живым на следующий день в арендованной квартире вместе с 18-летней девушкой из Сургута.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений). Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело — о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба дела соединены в одно производство. По версии следствия, большая часть денег была передана неустановленному курьеру, а 31 тыс. рублей девушка оставила себе.