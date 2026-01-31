В Орле перед ликвидацией обломков ракеты эвакуируют жителей семи улиц

В публикации на странице губернатора во «Вконтакте» указано, что эвакуации подлежат жители домов семи улиц и пяти СНТ. «Специалистами МЧС будут предприняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва», — написано в сообщении.