В Венгрии семь школ получили сообщения на украинском языке с угрозой взрыва

В Венгрии была зарегистрирована серия ложных сообщений на украинском языке о возможных взрывах. Как сообщило Главное полицейское управление страны, угрозы поступили в семь учебных заведений и девять государственных учреждений.

Источник: Life.ru

«В семь учебных заведений и девять государственных учреждений поступило электронное письмо с угрозой взрыва на украинском языке», — уточняется в официальном заявлении на сайте ведомства.

После проверки всех указанных объектов сотрудники полиции подтвердили, что сообщения не соответствуют действительности. В правоохранительных органах отметили, что в ходе проведённых осмотров специалисты «не обнаружили в зданиях взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Тем временем, с утра 30 января органы власти, учебные заведения, банки и другие объекты по всей Украине начали получать массовые сообщения о минировании. Национальная полиция проверяет каждый сигнал. Первые результаты уже говорят о том, что реальных угроз, скорее всего, нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.