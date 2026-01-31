В Венгрии семь школ получили сообщения на украинском языке с угрозой взрыва

Тем временем, с утра 30 января органы власти, учебные заведения, банки и другие объекты по всей Украине начали получать массовые сообщения о минировании. Национальная полиция проверяет каждый сигнал. Первые результаты уже говорят о том, что реальных угроз, скорее всего, нет.