Fox 8: Восемь опасных заключенных сбежали из тюрьмы в Луизиане

В Луизиане произошел масштабный побег: из местной тюрьмы сбежали восемь осужденных. Они отбывали наказания за серьезные правонарушения. Об этом информирует телеканал Fox 8.
Уточняется, что трое сбежавших были пойманы и возвращены в тюрьму. Пятеро других, в возрасте от 19 до 25 лет, остаются на свободе. Генпрокурор штата Лиз Меррилл заверила, что лично следит за развитием событий и работает на связи с шерифом.
На днях двое террористов сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Они смогли сбежать из места заключения с помощью отмычки.
До этого во Франции 20-летний заключенный по имени Элязид А. выбрался на свободу, затаившись в мешке для стирки сокамерника, который в тот день покидал тюрьму.
Ранее в тюрьме Нового Орлеана в США произошел похожий случай. Тогда побег совершили 11 вооруженных заключенных. Один из них — Кенделл Майлз — был задержан.