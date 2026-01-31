Ричмонд
Энергетики восстановили подачу электричества большинству абонентов в Запорожье

В Запорожской области энергетики вернули электроснабжение значительной части абонентов, ранее оставшихся без света. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Ремонтно-восстановительные работы на сетях электроснабжения Запорожской области продолжаются. Энергетикам удалось восстановить значительную часть отключенных абонентов», — отметил Балицкий в своём Telegram-канале.

Он также уточнил, что часть абонентов в Днепрорудном и Васильевке всё ещё остаётся без электроэнергии, а восстановительные работы осложняются высокой активностью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее из-за короткого замыкания на Курганской ТЭЦ часть потребителей в Кургане остались без воды, электричества и отопления. В пресс-службе городской администрации сообщили, что специалисты работают над устранением неполадок. Арбинские очистные сооружения переведены на резервный источник питания, потребители вновь получают воду.

