Во Владивостоке проводится проверка по факту охоты на Русском острове

Устанавливаются обстоятельства и личность участника инцидента.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке сотрудники полиции начали проверку по факту незаконной охоты, которая, как сообщается, произошла на Русском острове. Информация поступила в полицию в результате мониторинга социальных сетей. В одной из публикаций утверждается, что на территории острова был зафиксирован случай охоты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Полиция оперативно отреагировала на информацию, начав проверку по данному факту. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. В рамках проверки полицейские пытаются выяснить, когда и при каких условиях могла быть совершена незаконная охота, а также кто именно может быть причастен к этому нарушению.

По результатам проверки будет принято законное решение в соответствии с российским законодательством. В случае подтверждения факта незаконной охоты виновные могут понести наказание, которое будет соответствовать тяжести нарушения.