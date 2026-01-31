Во Владивостоке проводится проверка по факту охоты на Русском острове

Полиция оперативно отреагировала на информацию, начав проверку по данному факту. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. В рамках проверки полицейские пытаются выяснить, когда и при каких условиях могла быть совершена незаконная охота, а также кто именно может быть причастен к этому нарушению.