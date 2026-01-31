Пропавшая под Красноярском семья Усольцевых может быть признана погибшей: эксперт назвал условия

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге в сентябре 2025 года, может быть признана погибшей уже в марте. Об этом сообщила адвокат Сталина Гуревич.
«По общему правилу человека признают умершим через пять лет, а через полгода признают безвестно отсутствующим. Но если известно, что человек пропал в следствие каких-то обстоятельств, угрожавших его жизни, умершим могут признать через полгода. Но это должно быть реально имевшее место событие: сход лавины, теракт, ДТП», — рассказала эксперт в беседе с ТАСС.
Семья Усольцевых — супруги и их пятилетняя дочь — пропала в конце сентября, отправившись в туристический поход в урочище Буратинка Партизанского района. После потери связи с ними началась масштабная операция, в которой участвовало свыше 1,5 тысячи добровольцев.
Как ранее сообщила руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт, семья могла пропасть в горах Красноярска из-за несчастного случая.