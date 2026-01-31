Фигурантке дела о «похищении» в Красноярске угрожали передать данные террористу

По словам адвоката, мошенники угрожали Батыровой и утверждали, что в её аккаунте на «Госуслугах» имеется заявление о передаче всех её карт и документов террористу с Украины, имя которого она сейчас уже не помнит.
«С её слов, в схеме обмана на начальном этапе фигурировала угроза о том, что в её (аккаунте. — Прим. Life.ru) на “Госуслугах” имеется заявление о передаче всех её карт и документов террористу с территории Украины, имя которого она сейчас уже не помнит», — сообщила Балог.
Адвокат подчеркнула, что данных, подтверждающих действие мошенников с территории Украины, нет.
Напомним, 25 января Центральный районный суд Красноярска заключил Батырову под стражу до 22 марта по обвинению в мошенничестве, совершённом группой лиц. Следственный комитет РФ предъявил Батыровой обвинение 30 января.
22 января в Красноярске пропал 14-летний подросток, ушедший из дома с неизвестным. Его отцу поступило требование о выкупе в размере 350 тысяч долларов и видеообращение сына. Кроме того, из семейных сейфов пропали деньги на сумму не менее 2,5 миллионов рублей в рублях, долларах и евро. Позже подростка нашли живым в съёмной квартире вместе с 18-летней девушкой. По факту случившегося возбудили уголовные дела о похищении и мошенничестве, которые впоследствии объединили в одно производство. Следствие полагает, что большая часть денег была передана курьеру, а Батырова оставила себе 31 тысячу рублей.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.