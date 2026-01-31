Фигурантке дела о «похищении» в Красноярске угрожали передать данные террористу

22 января в Красноярске пропал 14-летний подросток, ушедший из дома с неизвестным. Его отцу поступило требование о выкупе в размере 350 тысяч долларов и видеообращение сына. Кроме того, из семейных сейфов пропали деньги на сумму не менее 2,5 миллионов рублей в рублях, долларах и евро. Позже подростка нашли живым в съёмной квартире вместе с 18-летней девушкой. По факту случившегося возбудили уголовные дела о похищении и мошенничестве, которые впоследствии объединили в одно производство. Следствие полагает, что большая часть денег была передана курьеру, а Батырова оставила себе 31 тысячу рублей.