Хабаровчанка обманула систему, «родив» троих детей за 3,3 млн рублей

По данным следствия, с октября 2018 года по октябрь 2020 года женщина предоставила в органы ЗАГС документы с заведомо ложными сведениями. В них утверждалось, что она родила троих детей вне медицинского учреждения. На основании поддельных данных обвиняемая получила свидетельства о рождении и на протяжении нескольких лет оформляла различные выплаты и пособия.