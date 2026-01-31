Хабаровчанка обманула систему, «родив» троих детей за 3,3 млн рублей

В Хабаровске молодая женщина обвиняется в систематическом обмане государства: она незаконно получала социальные выплаты, представив фальшивые документы о рождении детей, сообщает прокруатура Хабаровского края.
Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска направила в суд уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат. Обвиняемая — 23‑летняя местная жительница, которой инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.
По данным следствия, с октября 2018 года по октябрь 2020 года женщина предоставила в органы ЗАГС документы с заведомо ложными сведениями. В них утверждалось, что она родила троих детей вне медицинского учреждения. На основании поддельных данных обвиняемая получила свидетельства о рождении и на протяжении нескольких лет оформляла различные выплаты и пособия.
Особую тяжесть преступлению придаёт то, что часть выплат выделялась в рамках национального проекта «Демография». В результате противоправных действий федеральный бюджет потерпел ущерб на сумму свыше 3,3 млн рублей.
Сейчас уголовное дело поступило в Железнодорожный районный суд Хабаровска. Ему предстоит рассмотреть материалы по существу и вынести решение в отношении обвиняемой.