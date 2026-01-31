СК будет допрашивать жителей поселка, где пропали Усольцевы

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября отметило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Активные поиски завершились 12 октября, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
«Будут допрошены жители поселка Кутурчин на предмет установления новых обстоятельств. В частности, может, они видели кого-то подозрительного или замечали что-то необычное», — сказал собеседник агентства.
По факту безвестного исчезновения туристов региональный СК РФ возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
В региональном отделении отряда «ЛизаАлерт» поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края. В ноябре 2025 года начальник отдела метеорологических прогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов заявил РИА Новости, что с учетом температур снег в районе Кутурчин может сойти ориентировочно в мае.