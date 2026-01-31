Волонтеры заявили о сложностях при поиске детей, провалившихся под лед в Брянске

В региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 31 января, рассказали, как идут поиски детей, которые провались под лед на реке Десна в Брянске.
— Поиск сильно затрудняется из-за шуги (скопление снега под льдом) и сильного течения. Обильный снегопад значительно усложняет работу, — цитирует РИА Новости волонтеров.
Все операции по поиску детей проводятся совместно и четко скоординировано, добавил представитель поискового отряда.
На реке Десне в Брянске уже десять дней продолжаются масштабные поисковые работы после трагического инцидента, в ходе которого дети провалились под лед. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. Отмечалось, что спасатели, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и местные жители продолжают обследовать акваторию, но сроки завершения операции определить невозможно.
23 января сообщалось, что детей, провалившихся под лед в Брянске 20 января, ищут с помощью 10 подводных камер, четырех подводных дронов и двух эхолотов. Поисковая операция находится на особом контроле у губернатора региона Александра Богомаза.