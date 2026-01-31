Волонтеры заявили о сложностях при поиске детей, провалившихся под лед в Брянске

На реке Десне в Брянске уже десять дней продолжаются масштабные поисковые работы после трагического инцидента, в ходе которого дети провалились под лед. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. Отмечалось, что спасатели, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и местные жители продолжают обследовать акваторию, но сроки завершения операции определить невозможно.