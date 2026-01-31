В Орле эвакуируют жителей семи улиц после падения частей ракеты

В Орле части упавшей ракеты будут уничтожены сотрудниками МЧС 31 января. В связи с этим будет проведена эвакуация жителей с семи улиц и пяти СНТ в пределах города. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Завтра специалистами МЧС будут приняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва», — сказал губернатор во время прямого эфира в «ВКонтакте».
Клычков уточнил, что перед извлечением будет проведена эвакуация жителей в радиусе 500 метров от боезаряда. Он рекомендовал жителям домов, расположенных рядом с СНТ «Часовщик», не запирать окна и двери во избежание повреждений.
Ранее «КП-Орел» писал, что боезаряд был обнаружен в садоводческом товариществе. Территория была оцеплена и находится под охраной. Местные жители регулярно информировались о происходящем.