В Орле эвакуируют жителей семи улиц после падения частей ракеты

«Завтра специалистами МЧС будут приняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва», — сказал губернатор во время прямого эфира в «ВКонтакте».