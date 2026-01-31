Семейная пара из Карелии погибла в ДТП в Ленобласти, ребёнок госпитализирован

Накануне в Пермском крае произошло ДТП с санитарным автомобилем Карагайской ЦРБ, возвращавшимся с четырьмя пациентами после гемодиализа. В аварии погибли водитель машины и три пациента. Ещё один пациент и водитель другой машины были доставлены в больницу Кудымкара: первый находится в тяжёлом, стабильном состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести. Медицинские специалисты оказывают им необходимую помощь.