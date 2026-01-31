Ричмонд
Семейная пара из Карелии погибла в ДТП в Ленобласти, ребёнок госпитализирован

В Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли супруги из Карелии. Их семилетний ребёнок госпитализирован с тяжелейшими травмами, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Источник: Life.ru

«Трагедия семьи из Карелии в Лодейном Поле. В результате ДТП оба родителя погибли. Семилетний ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии за счёт ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма. — Прим. Life.ru), отёка головного мозга в больнице Лодейного Поля», — сообщил Охлопков у себя в Telegram-канале.

Министр уточнил, что мальчик пока не может быть перевезён в другую клинику. Лечение ребёнка взял на личный контроль председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области.

По данным службы «Леноблпожспас», авария произошла в пятницу на 184-м километре федеральной трассы «Кола». Там столкнулись легковые автомобили Kia Cerato и Mercedes. Водитель и пассажир Kia, являющиеся родителями ребёнка, скончались на месте. Мальчик был доставлен в больницу Лодейного Поля. Водитель второго автомобиля отказался от госпитализации.

Накануне в Пермском крае произошло ДТП с санитарным автомобилем Карагайской ЦРБ, возвращавшимся с четырьмя пациентами после гемодиализа. В аварии погибли водитель машины и три пациента. Ещё один пациент и водитель другой машины были доставлены в больницу Кудымкара: первый находится в тяжёлом, стабильном состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести. Медицинские специалисты оказывают им необходимую помощь.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.