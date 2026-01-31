Губернатор назвал ситуацию в Бодайбо критической из-за остановки котельных

В Бодайбо из-за сильных морозов перемерз водовод, что привело к остановке четырех котельных. По последним данным, без отопления и водоснабжения остались 141 дом, где живет 1 321 человек, а также две школы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал ситуацию критической.
— Ситуация, безусловно, непростая и требуются срочные меры по ее стабилизации, — сказал глава региона.
В муниципалитете введен режим повышенной готовности. К устранению аварии привлечена спецтехника местного золотодобывающего предприятия и МЧС. Для пострадавших жителей подготовлены два пункта временного размещения на базе детских садов, но пока желающих переехать туда нет. Все это время работает горячая линия по номеру 112.
Губернатор поручил региональному министерству соцразвития взять на особый контроль ситуацию с пожилыми и маломобильными людьми, а местной администрации — активно информировать людей. В Бодайбо направилась оперативная группа регионального правительства во главе с первым заместителем губернатора.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за отключения отопления в домах Бодайбо следователи завели уголовное дело.