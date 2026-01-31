Губернатор назвал ситуацию в Бодайбо критической из-за остановки котельных

В муниципалитете введен режим повышенной готовности. К устранению аварии привлечена спецтехника местного золотодобывающего предприятия и МЧС. Для пострадавших жителей подготовлены два пункта временного размещения на базе детских садов, но пока желающих переехать туда нет. Все это время работает горячая линия по номеру 112.