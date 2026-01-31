Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые подробности дела пропавшей семьи Усольцевых: СК намерен допросить местных жителей

СК намерен допросить жителей посёлка Кутурчин, где пропали Усольцевы.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет по Красноярскому краю проводит дополнительные мероприятия по делу о пропаже семьи Усольцевых. В поселке Кутурчин будут опрошены местные жители. Их попросят рассказать о любых подозрительных личностях, которых они могли заметить, рассказали в региональном главке СК РФ.

«Будут допрошены жители поселка Кутурчин на предмет установления новых обстоятельств. В частности, может, они видели кого-то подозрительного или замечали что-то необычное», — рассказал источник в беседе с РИА Новости.

По факту пропажи туристов возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Однако, основываясь на собранных доказательствах, следователи считают приоритетной версию о несчастном случае.

Как ранее отметила адвокат Сталина Гуревич, пропавшую под Красноярском семью Усольцевых могут признать погибшими в марте.