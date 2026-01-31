Новые подробности дела пропавшей семьи Усольцевых: СК намерен допросить местных жителей

Следственный комитет по Красноярскому краю проводит дополнительные мероприятия по делу о пропаже семьи Усольцевых. В поселке Кутурчин будут опрошены местные жители. Их попросят рассказать о любых подозрительных личностях, которых они могли заметить, рассказали в региональном главке СК РФ.
«Будут допрошены жители поселка Кутурчин на предмет установления новых обстоятельств. В частности, может, они видели кого-то подозрительного или замечали что-то необычное», — рассказал источник в беседе с РИА Новости.
По факту пропажи туристов возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Однако, основываясь на собранных доказательствах, следователи считают приоритетной версию о несчастном случае.
Как ранее отметила адвокат Сталина Гуревич, пропавшую под Красноярском семью Усольцевых могут признать погибшими в марте.