Новые подробности дела пропавшей семьи Усольцевых: СК намерен допросить местных жителей

Следственный комитет по Красноярскому краю проводит дополнительные мероприятия по делу о пропаже семьи Усольцевых. В поселке Кутурчин будут опрошены местные жители. Их попросят рассказать о любых подозрительных личностях, которых они могли заметить, рассказали в региональном главке СК РФ.