Следы падальщиков: Кулеш сказал, по каким признакам хотят найти Усольцевых

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш рассказал aif.ru, с какой конкретной целью могли возобновиться поиски Усольцевых.
Как сообщалось, в течение двух дней — 30 и 31 января — специалисты КГКУ «Спасатель» Красноярского края будут вести поиски семьи. Работы возобновили по заявке Следственного комитета.
Кулеш отметил, что поиски, вероятно, возобновились, так как для этого появились нужные условия: в тайге улучшилась погода. Ранее стояли сильные морозы ниже −30 градусов, но сейчас потеплело до −5…−7.
«Заедут поглубже, осмотрятся. Думаю, что искать будут тела по косвенным признакам: наличию следов хищников или самих животных, а также по скоплениям птиц-падальщиков. В условиях глубокого снега это единственные признаки, по которым сейчас можно обнаружить останки погибших. Сейчас на Кутучине глубокий снег», — сказал собеседник издания.
Кулеш также добавил, если тела не удастся найти сейчас, то поиски, вероятно, уже возобновят после схода снежного покрова, то есть примерно в конце мая или начале июня.
28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье пропали без вести Сергей, Ирина и их дочь Арина. Поиски, в которых приняли участие более тысячи добровольцев, велись до 12 октября. Несмотря на активные действия, никаких следов семьи найти не удалось. Следственный комитет рассматривает версию несчастного случая. Также звучали криминальные сценарии и возможность побега. На текущий момент местонахождение семьи остается неизвестным.