Фигурантке дела о «похищении» подростка угрожали передачей данных террористу

Мошенники угрожали фигурантке уголовного дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске, что ее данные передали террористу с Украины. Об этом рассказала ее адвокат Наталья Балог.
— В схеме обмана на начальном этапе фигурировала угроза о том, что в ее аккаунте на Госуслугах есть заявление о передаче всех ее карт и документов террористу с Украины, имя которого она сейчас уже не помнит, — цитирует юриста ТАСС.
Информации, что мошенники действовали с территории Украины, нет, отметила она.
Девушка, которую задержали вместе с сыном предпринимателя из Красноярска, получила за «похищение» 31 тысячу рублей. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
18-летней жительнице Сургута предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Она вступила в преступный сговор с мошенниками и выполняла их указания.
Девушка пришла домой к 14-летнему юноше, откуда ими были похищены более 2,5 миллиона рублей. После она встретилась с курьером и передала ему деньги — себе оставила 31 тысячу рублей.
22 января подросток из Красноярска ушел с незнакомкой, после чего его отцу стали приходить сообщения с требованиями заплатить выкуп. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».