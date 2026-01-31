В Туруханске ищут волка, который загрыз собаку на улице села

Власти Туруханского муниципального округа принимают экстренные меры после серии нападений волка на домашних животных, последнее из которых произошло вечером 28 января на улице Туруханска. Хищник набросился на собаку и загрыз ее.
Было решено создать оперативный штаб. Совместно с полицией охотники организуют ночные рейды для отстрела опасного зверя. Охотники пояснили, что густой лес и ранние сумерки затрудняют осуществление плана. Рассматривается возможность поиска волка с воздуха — с вертолета.
Глава округа призвал жителей быть осторожнее: не отпускать детей одних на улицу и позаботиться о безопасности питомцев. Владельцам оружия напомнили, что при нападении на скот они вправе стрелять в хищника. За помощь в поимке волка обещано вознаграждение.
Сообщать о появлении зверя вблизи жилья просят по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 8 (39190) 4−52−02, на номер «112» или в полицию. Добровольцев для патрулирования улиц просят обращаться к руководителю ЕДДС.