В Туруханске ищут волка, который загрыз собаку на улице села

Глава округа призвал жителей быть осторожнее: не отпускать детей одних на улицу и позаботиться о безопасности питомцев. Владельцам оружия напомнили, что при нападении на скот они вправе стрелять в хищника. За помощь в поимке волка обещано вознаграждение.