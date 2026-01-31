Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туруханске ищут волка, который загрыз собаку на улице села

Туруханские охотники прочесывают лес в поисках опасного хищника.

Источник: Комсомольская правда

Власти Туруханского муниципального округа принимают экстренные меры после серии нападений волка на домашних животных, последнее из которых произошло вечером 28 января на улице Туруханска. Хищник набросился на собаку и загрыз ее.

Было решено создать оперативный штаб. Совместно с полицией охотники организуют ночные рейды для отстрела опасного зверя. Охотники пояснили, что густой лес и ранние сумерки затрудняют осуществление плана. Рассматривается возможность поиска волка с воздуха — с вертолета.

Глава округа призвал жителей быть осторожнее: не отпускать детей одних на улицу и позаботиться о безопасности питомцев. Владельцам оружия напомнили, что при нападении на скот они вправе стрелять в хищника. За помощь в поимке волка обещано вознаграждение.

Сообщать о появлении зверя вблизи жилья просят по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 8 (39190) 4−52−02, на номер «112» или в полицию. Добровольцев для патрулирования улиц просят обращаться к руководителю ЕДДС.