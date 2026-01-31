Восемь заключённых совершили побег из тюрьмы в Луизиане

По последней информации, правоохранителям уже удалось задержать и вернуть за решётку троих беглецов. Однако пятеро заключённых, чей возраст составляет от 19 до 25 лет, до сих пор находятся на свободе, и их поиски продолжаются.
Ситуацию взяла под личный контроль генеральный прокурор штата Лиз Меррилл, которая поддерживает постоянную связь с местным шерифом для координации действий. Способ, каким осуждённым удалось организовать побег, в настоящее время не уточняется.
Ранее в четвёртый раз за последние полтора десятилетия албанскому преступнику Томе Тауланту удалось бежать из-под стражи в Италии, что лишь укрепило его криминальное прозвище «Король побегов». Осуждённый за ограбления 40-летний заключённый, который должен был оставаться за решёткой как минимум до 2048 года, исчез во время утренней пересменки. Расследование показало, что он заранее вынес из мастерской ножовку, чтобы перепилить прутья на окне камеры, а для спуска подготовил длинный канат из скрученных простыней. Любопытно, что из тюрьмы в Парме в прошлом году он бежал практически идентичным способом.
