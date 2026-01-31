Восемь заключённых совершили побег из тюрьмы в Луизиане

Ранее в четвёртый раз за последние полтора десятилетия албанскому преступнику Томе Тауланту удалось бежать из-под стражи в Италии, что лишь укрепило его криминальное прозвище «Король побегов». Осуждённый за ограбления 40-летний заключённый, который должен был оставаться за решёткой как минимум до 2048 года, исчез во время утренней пересменки. Расследование показало, что он заранее вынес из мастерской ножовку, чтобы перепилить прутья на окне камеры, а для спуска подготовил длинный канат из скрученных простыней. Любопытно, что из тюрьмы в Парме в прошлом году он бежал практически идентичным способом.