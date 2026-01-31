Ричмонд
Восемь заключённых совершили побег из тюрьмы в Луизиане

В американском штате Луизиана произошёл инцидент с массовым побегом заключённых. Как сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на местные источники, 30 января из тюрьмы сбежали восемь осуждённых преступников, отбывавших срок за серьёзные преступления.

Источник: Life.ru

По последней информации, правоохранителям уже удалось задержать и вернуть за решётку троих беглецов. Однако пятеро заключённых, чей возраст составляет от 19 до 25 лет, до сих пор находятся на свободе, и их поиски продолжаются.

Ситуацию взяла под личный контроль генеральный прокурор штата Лиз Меррилл, которая поддерживает постоянную связь с местным шерифом для координации действий. Способ, каким осуждённым удалось организовать побег, в настоящее время не уточняется.

Ранее в четвёртый раз за последние полтора десятилетия албанскому преступнику Томе Тауланту удалось бежать из-под стражи в Италии, что лишь укрепило его криминальное прозвище «Король побегов». Осуждённый за ограбления 40-летний заключённый, который должен был оставаться за решёткой как минимум до 2048 года, исчез во время утренней пересменки. Расследование показало, что он заранее вынес из мастерской ножовку, чтобы перепилить прутья на окне камеры, а для спуска подготовил длинный канат из скрученных простыней. Любопытно, что из тюрьмы в Парме в прошлом году он бежал практически идентичным способом.

