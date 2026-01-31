Ричмонд
В Приморье при попытке сбыта партии героина задержаны мигранты

Два человека заключены под стражу, возбуждено уголовное дело.

Источник: ГИБДД г. Кемерово

В Арсеньевском городском округе задержаны мигранты, которые продавали героин. Используя оперативную информацию, сотрудники ГАИ и уголовного розыска задержали автомашину злоумышленников. При осмотре транспорта были обнаружены запрещенные вещества.

«Было установлено, что граждане, намеревающиеся сбыть наркотические средства, передвигаются на автомобиле Хавал. Машина была остановлена на территории Арсеньева. В “тайнике” полицейские обнаружили и изъяли сверток с наркотическим веществом», — сообщает телеграмм-канал «Полиция Приморья».

Изъятое, как показала позже экспертиза, это героином. Общая масса запрещенного вещества составила более 1,5 грамма.

Задержанными оказались жители одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас два человека, 20 и 26 лет, из Средней Азии заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказание за данное преступление может составить 15 лет лишения свободы.