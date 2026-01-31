Семью Усольцевых, пропавшую под Красноярском, могут признать погибшей в марте

«По общему правилу человека признают умершим через пять лет, а через полгода признают безвестно отсутствующим. Но если известно, что человек пропал в следствие каких-то обстоятельств, угрожавших его жизни, умершим могут признать через полгода. Но это должно быть реально имевшее место событие: сход лавины, теракт, ДТП», — уточнила адвокат.
Ранее поисковики назвали самую вероятную версию пропажи семьи Усольцевых в тайге. Наиболее вероятной причиной пропажи считают несчастный случай в труднодоступной местности. Горные территории Красноярского края сложны для ориентирования: прогнозы погоды для таких мест ограничены, а внезапный туман и резкие изменения условий могут создать опасность для людей. Похожие случаи происходят и в Приморье, где люди также пропадают в горных районах.
