На пляже в Бразилии произошло нападение акулы, погиб 13-летний ребенок

Подросток 13 лет погиб в результате нападения акулы на пляже города Олинда в Бразилии.

Подросток 13 лет погиб в результате нападения акулы на пляже города Олинда в Бразилии. Как сообщает Agência Brasil, мальчик играл в море с друзьями, когда хищник укусил его за заднюю часть правого бедра.

Он был доставлен в больницу без признаков жизни из-за массивной кровопотери.

Этот регион известен частыми случаями атак акул, и данный инцидент стал уже 27-м летальным исходом от их нападений в штате Пернамбуку.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад осложняет поиск детей, провалившихся под лёд в Брянске.

