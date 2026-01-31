На пляже в Бразилии произошло нападение акулы, погиб 13-летний ребенок

Подросток 13 лет погиб в результате нападения акулы на пляже города Олинда в Бразилии. Как сообщает Agência Brasil, мальчик играл в море с друзьями, когда хищник укусил его за заднюю часть правого бедра.
Он был доставлен в больницу без признаков жизни из-за массивной кровопотери.
Этот регион известен частыми случаями атак акул, и данный инцидент стал уже 27-м летальным исходом от их нападений в штате Пернамбуку.
