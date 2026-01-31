Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «ЛизаАлерт» рассказали, как ведутся новые поиски Усольцевых

В отряде «ЛизаАлерт» рассказали, как ведутся новые поиски Усольцевых. Работы возобновились по заявке Следственного комитета.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось, поиски семьи в течение двух дней — 30 и 31 января — будут вести специалисты КГКУ «Спасатель». Работы возобновили по заявке Следственного комитета.

«Поиски семьи Усольцевых не прекращались, на место всё так же периодически выезжали и продолжают выезжать профессиональные спасатели. У служб и ведомств свои задачи, и они продолжают их отрабатывать», — проинформировала представитель «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Она добавила, что координаторы отряда, пока место поиска остаётся труднодоступным и опасным для добровольцев, работают со Следственным комитетом и полицией в консультативном формате.

«Для нас возможно выполнение автономных задач, например, исследования территории беспилотниками; мы также можем помочь в части картографии, сбора и анализа информации, отладки связи, в общем, в тех направлениях, деятельность которых не связана напрямую с прочёсом местности. Конечно, если потребуется наш опыт, оборудование и помощь добровольцев, мы предоставим всё необходимое», — отметила Чооду.

Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш объяснил aif.ru, почему возобновились поиски Усольцевых.

28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье пропали без вести Сергей, Ирина и их дочь Арина. Поиски, в которых приняли участие более тысячи добровольцев, велись до 12 октября. Несмотря на активные действия, никаких следов семьи найти не удалось. Следственный комитет рассматривает версию несчастного случая. Также звучали криминальные сценарии и возможность побега. На текущий момент местонахождение семьи остается неизвестным.