16-летняя девушка-водитель погибла в аварии в Бурятии

Страшная авария с участием подростков произошла в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, поздней ночь 31 января 2026 года 16-летняя девушка за рулем Toyota Est не справилась с управлением, машина слетела в кювет и врезалась в столб. Случилось это на 45-м километре трассы «Береговая — Подольск».