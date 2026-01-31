16-летняя девушка-водитель погибла в аварии в Бурятии

Страшная авария с участием подростков произошла в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, поздней ночь 31 января 2026 года 16-летняя девушка за рулем Toyota Est не справилась с управлением, машина слетела в кювет и врезалась в столб. Случилось это на 45-м километре трассы «Береговая — Подольск».
— Водитель, не имевшая права управления, погибла на месте происшествия еще до приезда бригады медиков. Травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров 14 и 15 лет, их доставили в центральную районную больницу, — говорится в сообщении ведомства.
Госавтоинспекторы начали проверку. Предстоит выяснить не только причины и обстоятельства аварии, но и почему подростки находились в поздний час без сопровождения взрослых.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе 11-летняя девочка пострадала в аварии.