В Перми женщина с ребёнком погибли в ДТП, устанавливая знак аварийной остановки

Ранее в Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли супруги из Карелии. Их семилетний ребёнок госпитализирован с тяжелейшими травмами. Мальчик пока не может быть перевезён в другую клинику. Лечение ребёнка взял на личный контроль председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области.