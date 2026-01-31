Ричмонд
В Перми женщина с ребёнком погибли в ДТП, устанавливая знак аварийной остановки

В Перми на автомобильной дороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали женщина и ребёнок. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Источник: Life.ru

В Перми женщина с ребёнком погибли в ДТП, устанавливая знак аварийной остановки. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Пермского края.

По предварительным данным ведомства, авария произошла на улице Восточный обход. Автомобиль Renault Duster врезался в дорожное ограждение. Предполагается, что водитель машины не смог справиться с управлением. После столкновения с отбойником автомобиль отбросило на находившихся на проезжей части женщину и подростка.

«В результате ДТП женщина и подросток скончались на месте. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказано в заявлении.

Согласно предварительной информации, погибшие были участниками другого инцидента. Они вышли из своего транспортного средства, чтобы установить знак аварийной остановки, и в этот момент были сбиты.

Ранее в Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли супруги из Карелии. Их семилетний ребёнок госпитализирован с тяжелейшими травмами. Мальчик пока не может быть перевезён в другую клинику. Лечение ребёнка взял на личный контроль председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.