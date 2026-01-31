Операторы БПЛА поразили десяток единиц техники ВСУ за Красноармейском

«В ходе выполнения боевых задач по нарушению логистики подразделений ВСУ операторы БПЛА скрытно залетают в тыловые районы противника и уничтожают все выявленные вражеские цели. Так, за несколько дней специалисты войск беспилотных систем уничтожили более десятка единиц бронированной и легковой техники украинских боевиков, а также замаскированное артиллерийское орудие в лесополосе», — сказано в заявлении.
Кроме того, в небе был обнаружен и сбит тяжёлый коптер противника, а также пункт управления вражескими беспилотными летательными аппаратами.
Отдельно в Минобороны рассказали о деятельности лаборатории отряда «Кайра», входящей в состав войск беспилотных систем 39-й гвардейской мотострелковой бригады. Специалисты этого подразделения круглосуточно занимаются восстановлением и модернизацией БПЛА, обеспечивая непрерывную работу по поражению формирований ВСУ на красноармейском направлении. Помимо этого, бойцы отряда работают и с наземными робототехническими комплексами.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ наращивает и группировку на Харьковском направлении. В регион перебрасываются спецподразделения Главного управления разведки (ГУР), а также части 169-й отдельной механизированной бригады. Вместе с личным составом также направляют инженерную технику для разминирования, что может свидетельствовать о подготовке к активным манёврам и попытке изменения конфигурации линии фронта.
