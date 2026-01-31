Ричмонд
Операторы БПЛА поразили десяток единиц техники ВСУ за Красноармейском

Расчёты войск беспилотных систем соединения спецназначения Центральной группировки войск за несколько дней боевой работы вывели из строя более десяти единиц различной техники, артиллерийское орудие, а также тяжёлый дрон и пункт управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Источник: Life.ru

«В ходе выполнения боевых задач по нарушению логистики подразделений ВСУ операторы БПЛА скрытно залетают в тыловые районы противника и уничтожают все выявленные вражеские цели. Так, за несколько дней специалисты войск беспилотных систем уничтожили более десятка единиц бронированной и легковой техники украинских боевиков, а также замаскированное артиллерийское орудие в лесополосе», — сказано в заявлении.

Кроме того, в небе был обнаружен и сбит тяжёлый коптер противника, а также пункт управления вражескими беспилотными летательными аппаратами.

Отдельно в Минобороны рассказали о деятельности лаборатории отряда «Кайра», входящей в состав войск беспилотных систем 39-й гвардейской мотострелковой бригады. Специалисты этого подразделения круглосуточно занимаются восстановлением и модернизацией БПЛА, обеспечивая непрерывную работу по поражению формирований ВСУ на красноармейском направлении. Помимо этого, бойцы отряда работают и с наземными робототехническими комплексами.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ наращивает и группировку на Харьковском направлении. В регион перебрасываются спецподразделения Главного управления разведки (ГУР), а также части 169-й отдельной механизированной бригады. Вместе с личным составом также направляют инженерную технику для разминирования, что может свидетельствовать о подготовке к активным манёврам и попытке изменения конфигурации линии фронта.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

