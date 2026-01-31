Усыпила навсегда: в СК раскрыли полную историю матери-убийцы из Шимановска

В Амурской области произошла трагедия, которая потрясла весь регион. Жительница города Шимановска подозревается в убийстве собственного ребенка. Следственный комитет уже вступил в полемику с распространителями ложной информации, чтобы отделить факты от вымысла.
Ребенку было шесть лет.
Трагедия произошла 29 января. По данным правоохранителей, 40-летняя женщина в вечернее время, находясь у себя дома, задушила своего шестилетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего», которая предусматривает крайне суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Ребёнку было шесть лет. Подозреваемая на данный момент задержана, её допрашивают следователи. Психологи и психиатры начнут работу с женщиной позже в ходе проведения судебно-психиатрической экспертизы», — сообщил aif.ru помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Михаил Семеняк.
Этот шаг — назначение психиатрической экспертизы — является ключевым для следствия. Он поможет установить, в каком состоянии находилась женщина в момент совершения преступления и что могло толкнуть ее на этот страшный шаг.
Следователь опроверг шокирующие слухи.
Вскоре после инцидента в соцсетях и мессенджерах начала распространяться информация, обрастающая жуткими и непроверенными деталями. Следственный комитет был вынужден публично прокомментировать ситуацию, чтобы остановить волну фейков, например, о том, что мальчик был задушен подушкой.
«Это ложная информация. Кто-то это выдумал и распространил. Также писали, будто ребёнок громко кричал — это тоже абсолютная неправда. Мотивы совершенного преступления выясняются», — сказал Михаил Семеняк.
Таким образом, следователь четко обозначил позицию: до завершения неотложных мероприятий подробности разглашаться не будут, а вся информация от непроверенных источников должна подвергаться сомнению.
Семья жила в хороших условиях.
Еще одним распространенным предположением в таких случаях является версия о невыносимых бытовых условиях, которые могли сломать психику человека. Однако и эту версию в Следственном комитете опровергли.
«Подозреваемая проживала в удовлетворительных, хороших условиях. Внешне квартира вполне нормальная», — сообщил Михаил Семеняк.
Это заявление делает картину произошедшего еще более загадочной. Если внешних, очевидных причин для срыва не было, то следствию предстоит копать глубже — в психологическое состояние женщины, ее отношения в семье и возможные скрытые проблемы.
Женщине грозит строгая мера пресечения.
Следствие настаивает на самой строгой мере пресечения для подозреваемой. В суд уже направлено ходатайство о заключении ее под стражу. Параллельно ведется комплекс экспертных мероприятий. Помимо психиатрической, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы, которые должны закрепить доказательную базу.
Мотивы преступления остаются главным вопросом, на который пока нет ответа. Следователи выясняют все обстоятельства жизни женщины, ее социальное окружение и состояние в роковой вечер.
Резонансные дела о детоубийствах по всей России.
К сожалению, случай в Шимановске — не единичный. Совсем недавно в Санкт-Петербурге была обвинена в убийстве собственной дочери другая женщина. По данным СМИ, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, задушила младенца, спрятала тело и скрылась. Ребенка обнаружил вернувшийся отец. Известно, что подозреваемая ранее состояла на учете из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
В Шимановске работают следователи. Их задача — не только обеспечить справедливое наказание, но и установить все причины и условия, приведшие к гибели шестилетнего ребенка.