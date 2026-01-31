Усыпила навсегда: в СК раскрыли полную историю матери-убийцы из Шимановска

К сожалению, случай в Шимановске — не единичный. Совсем недавно в Санкт-Петербурге была обвинена в убийстве собственной дочери другая женщина. По данным СМИ, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, задушила младенца, спрятала тело и скрылась. Ребенка обнаружил вернувшийся отец. Известно, что подозреваемая ранее состояла на учете из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.