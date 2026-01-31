Манджоне избежал смертной казни по делу об убийстве главы UnitedHealthcare

Ранее россиянка Марина Лопатина, осуждённая в Китае за контрабанду наркотиков, в итоге оказалась на свободе после пересмотра наказания в России. Китайский суд первоначально приговорил её к смертной казни, затем заменил приговор на пожизненное лишение свободы. После экстрадиции в РФ российский суд признал иностранный приговор и назначил 12 лет колонии. Защита добилась пересмотра, указав, что женщина фактически отбыла срок, проведя годы в китайских тюрьмах. Судебные материалы подтвердили, что в настоящее время Лопатина не находится под стражей.