Манджоне избежал смертной казни по делу об убийстве главы UnitedHealthcare

При этом Манджоне продолжит отвечать по ряду обвинений. В штате Нью-Йорк ему инкриминируют убийство второй степени и другие преступления, смертная казнь там запрещена. Кроме того, федеральный суд оставил в силе обвинения в сталкинге, которые могут повлечь пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.
Судья также разрешила использовать в федеральном процессе вещественные доказательства, изъятые при задержании. Среди них — пистолет, магазин и блокнот с записями, направленными против страховой отрасли и её руководителей. Защита пытается оспорить допустимость этих материалов в суде штата Нью-Йорк.
Напомним, Луиджи Манджоне обвиняется в совершении убийства генерального директора компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Инцидент произошел 4 декабря 2024 года на Манхэттене, когда Томпсон следовал на конференцию. Злоумышленник произвёл несколько выстрелов, после чего скрылся с места происшествия на велосипеде. Впоследствии Министерство юстиции США предъявило Манджоне обвинения в преследовании жертвы и использовании глушителя при совершении преступления.
