Манджоне избежал смертной казни по делу об убийстве главы UnitedHealthcare

Федеральный судья США принял решение об отмене смертной казни Луиджи Манджоне, обвиняемому в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом сообщает CNN. Прокуроры настаивали на высшей мере наказания, однако суд счёл такие требования необоснованными.

При этом Манджоне продолжит отвечать по ряду обвинений. В штате Нью-Йорк ему инкриминируют убийство второй степени и другие преступления, смертная казнь там запрещена. Кроме того, федеральный суд оставил в силе обвинения в сталкинге, которые могут повлечь пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.

Судья также разрешила использовать в федеральном процессе вещественные доказательства, изъятые при задержании. Среди них — пистолет, магазин и блокнот с записями, направленными против страховой отрасли и её руководителей. Защита пытается оспорить допустимость этих материалов в суде штата Нью-Йорк.

Напомним, Луиджи Манджоне обвиняется в совершении убийства генерального директора компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Инцидент произошел 4 декабря 2024 года на Манхэттене, когда Томпсон следовал на конференцию. Злоумышленник произвёл несколько выстрелов, после чего скрылся с места происшествия на велосипеде. Впоследствии Министерство юстиции США предъявило Манджоне обвинения в преследовании жертвы и использовании глушителя при совершении преступления.

Ранее россиянка Марина Лопатина, осуждённая в Китае за контрабанду наркотиков, в итоге оказалась на свободе после пересмотра наказания в России. Китайский суд первоначально приговорил её к смертной казни, затем заменил приговор на пожизненное лишение свободы. После экстрадиции в РФ российский суд признал иностранный приговор и назначил 12 лет колонии. Защита добилась пересмотра, указав, что женщина фактически отбыла срок, проведя годы в китайских тюрьмах. Судебные материалы подтвердили, что в настоящее время Лопатина не находится под стражей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

