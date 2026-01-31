Ричмонд
Подросток погибла в аварии в Бурятии, управляя автомобилем Toyota Est

В Бурятии в результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка 2009 года рождения. Авария произошла на 45‑м километре трассы «Береговая — Подольск» Кабанского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Источник: Life.ru

Подросток погибла в аварии в Бурятии, управляя автомобилем Toyota Est. Видео © Telegram / Полиция Бурятии.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Est, не имевшая прав управления транспортным средством, на повороте не справилась с рулевым управлением», — говорится в официальном сообщении.

Автомобиль съехал в придорожный кювет и совершил столкновение с опорой. Несовершеннолетняя девушка скончалась на месте ещё до прибытия медиков. Двое пассажиров-подростков, находившихся в автомобиле, получили травмы и были доставлены в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативные службы. Устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Перми на автомобильной дороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали женщина и ребёнок. Автомобиль Renault Duster врезался в дорожное ограждение. Предполагается, что водитель машины не смог справиться с управлением. После столкновения с отбойником автомобиль отбросило на находившихся на проезжей части женщину и подростка. Согласно предварительной информации, погибшие были участниками другого инцидента. Они вышли из своего транспортного средства, чтобы установить знак аварийной остановки, и в этот момент были сбиты.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.