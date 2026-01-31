Подросток погибла в аварии в Бурятии, управляя автомобилем Toyota Est

Ранее в Перми на автомобильной дороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали женщина и ребёнок. Автомобиль Renault Duster врезался в дорожное ограждение. Предполагается, что водитель машины не смог справиться с управлением. После столкновения с отбойником автомобиль отбросило на находившихся на проезжей части женщину и подростка. Согласно предварительной информации, погибшие были участниками другого инцидента. Они вышли из своего транспортного средства, чтобы установить знак аварийной остановки, и в этот момент были сбиты.