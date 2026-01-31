Поиски детей, провалившихся под лёд в Брянске, осложняет снегопад и течение

Напомним, 20 января двое детей провалились под лёд в Брянске, катаясь на «ватрушках» на реке Десна. Инцидент произошёл в микрорайоне Московский. Спасатели пробурили более 2,5 тысячи. К работам привлечены специалисты из четырёх регионов, а также более 70 человек личного состава и специализированная техника. На помощь брянским спасателям прибыли специалисты с оборудованием из Орловской, Калужской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.