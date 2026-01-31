Хищники укажут след: спасатели вышли в лес на новые поиски Усольцевых

В Красноярском крае начался новый этап поисковой операции в районе Кутурчинского Белогорья. Специалисты пытаются найти следы семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их дочери Арины, которые бесследно исчезли в непроходимой тайге еще в сентябре прошлого года. Несмотря на суровые зимние условия и глубокий снег, спасатели и следователи вернулись в Партизанский район, чтобы проверить новые версии и зацепки в этом загадочном деле.