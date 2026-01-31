Хищники укажут след: спасатели вышли в лес на новые поиски Усольцевых

В Красноярском крае начался новый этап поисковой операции в районе Кутурчинского Белогорья. Специалисты пытаются найти следы семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их дочери Арины, которые бесследно исчезли в непроходимой тайге еще в сентябре прошлого года. Несмотря на суровые зимние условия и глубокий снег, спасатели и следователи вернулись в Партизанский район, чтобы проверить новые версии и зацепки в этом загадочном деле.
Спасатели вышли на поиски в Партизанском районе.
Зимняя тайга неохотно раскрывает свои секреты, но именно сейчас профессионалы решили предпринять новую попытку. Как сообщил представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов, поисковые мероприятия запланированы на 30 и 31 января.
«От нашего формирования в течение двух дней поиски будут вести 4 человека. Задачу им ставить Следственный комитет. Работы проходят на территории д. Кутурчин Партизанского района», — пояснил Якимов.
Для эффективной работы в условиях высокогорья и низких температур специалисты используют весь арсенал профессионального оборудования.
Группа из четырех человек — это опытные сотрудники, способные работать в автономном режиме в труднодоступной местности, где обычный человек не продержится и нескольких часов.
Погода дала поисковикам короткое окно возможностей.
Многих жителей региона удивило решение проводить поиски в разгар зимы. Однако опытные туристы и эксперты видят в этом логику. Депутат Законодательного собрания Красноярского края и походник Алексей Кулеш объяснил, что именно изменение погодных условий позволило возобновить операцию.
«Это связано с тем, что в тайге улучшилась погода. Стояли сильные морозы ниже −30 градусов, но сейчас потеплело до −5…−7. Появилась возможность заехать поглубже, чтобы осмотреться», — отметил Кулеш.
Потепление позволяет технике и людям продвинуться вглубь района, который в тридцатиградусные морозы был практически отрезан от внешнего мира. Это «окно» важно использовать до того, как на регион снова обрушатся метели.
Птицы и хищники могут стать ключом к разгадке.
Поиск людей под толщей снега — задача почти невыполнимая, если не знать, на что обращать внимание. Эксперты полагают, что сейчас спасатели будут ориентироваться не на визуальный поиск вещей или следов людей, а на поведение дикой природы.
«Заедут поглубже, осмотрятся. Думаю, что искать будут тела по косвенным признакам: наличию следов хищников или самих животных, а также по скоплениям птиц-падальщиков. В условиях глубокого снега это единственные признаки, по которым сейчас можно обнаружить останки погибших. Сейчас на Кутучине глубокий снег», — подчеркнул Алексей Кулеш.
Именно скопление птиц или аномальная активность крупных лесных зверей могут указать на местонахождение пропавших.
Если же этот этап не принесет результатов, поисковикам придется ждать еще несколько месяцев. По мнению специалистов, следующая масштабная операция станет возможной только после схода снежного покрова — в конце мая или начале июня.
Волонтеры работают в тесном контакте с полицией.
Добровольцы из отряда «ЛизаАлерт», которые в первые недели после исчезновения семьи проделали колоссальную работу, продолжают держать руку на пульсе.
Представитель отряда Серафима Чооду пояснила, что работа над делом Усольцевых никогда не прекращалась, просто она сменила формат.
«Поиски семьи Усольцевых не прекращались, на место всё так же периодически выезжали и продолжают выезжать профессиональные спасатели. У служб и ведомств свои задачи, и они продолжают их отрабатывать», — проинформировала Серафима Чооду.
Сейчас, когда местность остается опасной для неподготовленных добровольцев, «ЛизаАлерт» оказывает интеллектуальную и техническую поддержку. Координаторы работают со Следственным комитетом в консультативном режиме, анализируют карты и данные.
«Для нас возможно выполнение автономных задач, например, исследования территории беспилотниками; мы также можем помочь в части картографии, сбора и анализа информации, отладки связи, в общем, в тех направлениях, деятельность которых не связана напрямую с прочёсом местности. Конечно, если потребуется наш опыт, оборудование и помощь добровольцев, мы предоставим всё необходимое», — добавила представитель отряда.
Трагедия в Кутурчинском Белогорье остается нераскрытой.
История исчезновения семьи Усольцевых потрясла весь край. 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их дочь Арина отправились в обычный однодневный поход. Кутурчинское Белогорье — популярное место среди туристов, и никто не мог предположить, что прогулка закончится трагедией.
После того как семья не вернулась вовремя, была развернута беспрецедентная поисковая операция. Более тысячи добровольцев, спасатели, авиация и кинологи прочесывали тайгу до 12 октября. Были обследованы скальники, курумник (каменные россыпи) и лесные массивы, но ни одной зацепки — ни брошенного рюкзака, ни следов костра — найти не удалось.
Следственный комитет продолжает рассматривать несколько версий случившегося. Основной остается несчастный случай: в условиях горной тайги легко сорваться со скалы или попасть в ловушку природного рельефа.
Однако в обсуждениях фигурируют и другие сценарии, включая криминальный след или даже преднамеренное исчезновение («побег»). Тем не менее, пока нет ни тел, ни свидетельств их гибели, дело остается в статусе неопределенности.
Текущие поиски 30−31 января — это надежда получить хотя бы один ответ на множество вопросов, которые накопились у следствия и близких семьи за эти месяцы.