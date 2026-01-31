Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по собственным отступающим подразделениям во время прорыва российских сил в населённом пункте Бересток в ДНР. Когда началось наступление и подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали отходить, украинское командование, зная о расположении своих солдат, отдало приказ нанести по этому району миномётный удар. Бересток непосредственно примыкает к южной окраине Константиновки и имеет важное тактическое значение. Контроль над этим населённым пунктом позволяет российским подразделениям оказывать давление на южную часть Константиновки, нарушать логистику противника и создавать условия для дальнейшего продвижения.