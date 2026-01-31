Ричмонд
За ночь расчёты ПВО уничтожили 26 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 17 — сбили над Брянской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Смоленской областью. По одному беспилотнику уничтожили над Белгородской областью и территорией Республики Крым.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по собственным отступающим подразделениям во время прорыва российских сил в населённом пункте Бересток в ДНР. Когда началось наступление и подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали отходить, украинское командование, зная о расположении своих солдат, отдало приказ нанести по этому району миномётный удар. Бересток непосредственно примыкает к южной окраине Константиновки и имеет важное тактическое значение. Контроль над этим населённым пунктом позволяет российским подразделениям оказывать давление на южную часть Константиновки, нарушать логистику противника и создавать условия для дальнейшего продвижения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

