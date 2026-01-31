Ричмонд
Подсудимому в Новосибирске стало плохо прямо в зале суда

Из-за внезапного приступа осужденный не дождался оглашения решения суда.

Во время судебного процесса мужчине стало плохо, но своевременная помощь спасла ему жизнь, сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Подсудимому внезапно начался эпилептический приступ. Судебные приставы вместе с администратором суда оперативно оказали первую помощь и вызвали медицинскую бригаду.

Мужчина ранее имел судимость по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража») с условным сроком. Он должен был регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, но сменил место жительства, не уведомив инспекцию, что повлекло изменение меры наказания.