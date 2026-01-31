Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 26 БПЛА ВСУ над регионами РФ

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 26 украинских беспилотников на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, российские военные выявили и уничтожили 17 дронов ВСУ над Брянской областью, семь — над Смоленской.
Кроме того, по одному беспилотнику сбито над Белгородской областью и Крымом.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО в период с 12:00 до 20:00 четырех украинских беспилотников, которые были выявлены над Брянской и Курской областями, а также над Крымом и Черным морем.
В ночь на пятницу над российскими регионами было сбито 18 дронов ВСУ. Российские военные пресекли попытки атак украинских БПЛА на территории Астраханской, Брянской и Ростовской областей, а также в Крыму.