Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 26 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Российские военные уничтожили украинские беспилотники над Крымом, Белгородской, Брянской и Смоленской областями.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 26 украинских беспилотников на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские военные выявили и уничтожили 17 дронов ВСУ над Брянской областью, семь — над Смоленской.

Кроме того, по одному беспилотнику сбито над Белгородской областью и Крымом.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО в период с 12:00 до 20:00 четырех украинских беспилотников, которые были выявлены над Брянской и Курской областями, а также над Крымом и Черным морем.

В ночь на пятницу над российскими регионами было сбито 18 дронов ВСУ. Российские военные пресекли попытки атак украинских БПЛА на территории Астраханской, Брянской и Ростовской областей, а также в Крыму.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше