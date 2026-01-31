Ричмонд
На Южном Урале с 4,5 кг наркотика задержали приезжую из Воронежской области

Возбуждено уголовное дело. Фигурантка заключена под стражу.

Источник: dostup1.ru

На Южном Урале с 4,5 кг наркотика задержали приезжую из Воронежской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что фигурантка 1994 года рождения, выполняла роль оптового межрегионального курьера интернет-магазина по продаже наркотиков.

Из тайников, оборудованных злоумышленницей в Сосновском округе, полицейские изъяли порядка 1,9 килограмма запрещенного вещества.

«Женщина призналась, что в ее задачи входила транспортировка наркозелья и его размещение в тайниках с целью последующего сбыта», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

По месту временного проживания злоумышленницы в Челябинске изъято еще порядка 2,5 кг наркотического средства, а также весы и упаковочный материалы для расфасовки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».