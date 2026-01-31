Следователи допросят жителей посёлка Кутурчин, где пропала семья Усольцевых

Ранее стало известно, что семью Усольцевых, пропавшую в горной тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, при наличии определённых оснований могут признать погибшей уже в марте 2026-го. В поисковой организации «ПримПоиск» рассказали, что наиболее вероятной причиной пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае считается несчастный случай в труднодоступной местности. Горные территории Красноярского края сложны для ориентирования: прогнозы погоды для таких мест ограничены, а внезапный туман и резкие изменения условий могут создать опасность для людей.