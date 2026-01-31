Ричмонд
Следователи допросят жителей посёлка Кутурчин, где пропала семья Усольцевых

Жителей Кутурчина в Красноярском крае пригласят для дачи показаний по делу о пропавшей семье Усольцевых. Следствие заинтересовано в сведениях о каких-либо подозрительных личностях. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном Следкоме.

Источник: Life.ru

«Будут допрошены жители посёлка Кутурчин на предмет установления новых обстоятельств. В частности, может, они видели кого-то подозрительного или замечали что-то необычное», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что семью Усольцевых, пропавшую в горной тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, при наличии определённых оснований могут признать погибшей уже в марте 2026-го. В поисковой организации «ПримПоиск» рассказали, что наиболее вероятной причиной пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае считается несчастный случай в труднодоступной местности. Горные территории Красноярского края сложны для ориентирования: прогнозы погоды для таких мест ограничены, а внезапный туман и резкие изменения условий могут создать опасность для людей.

