В Орле эвакуируют жителей из-за ликвидации частей ракеты: подробнее

В Орле в субботу, 31 января, сотрудники МЧС приступят к ликвидации частей ракеты, обнаруженных в минувший понедельник, 26 января, на территории садового некоммерческого товарищества в Советском районе города. В связи с этим эвакуируют жителей семи улиц. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По словам главы региона, элемент взрывного устройства был найден в СНТ, территория оцеплена и находится под охраной, а жителей постоянно информируют о ситуации, в том числе при обходе домов. Специалисты МЧС извлекут боезаряд из грунта и транспортируют его в удаленную от населенных пунктов зону, где он будет обезврежен путем подрыва.
«В целях безопасного проведения этих мероприятий определена зона, из которой будет проводиться эвакуация людей перед началом проведения работ по обезвреживанию боезаряда ракеты», — заявил глава региона во время прямого эфира во «ВКонтакте», уточнив, что речь идет о 500 метрах от места нахождения боезаряда.
Эвакуация затронет жителей нескольких домов на улицах Часовой, Трудовых Резервов, Веселой, Генерала Жданова, а также всех домов на улицах Грибоедова, Глинки и Пахоменко. Кроме того, эвакуируют жителей СНТ «Связист», «Часовщик», «Приборист-1», «Мичуринец» и «Золотой поток».
На время проведения работ ограничат движение транспорта и пешеходов на ряде участков улиц, включая Пархоменко, Трудовых Резервов, Генерала Родина, Космодемьянской и Короленко.
Губернатор обратился к жителям домов рядом с СНТ «Часовщик» с рекомендацией не запирать окна и двери, чтобы избежать их повреждений. Работы начнутся в 08:30 мск в субботу, 31 января. Об их завершении власти пообещали сообщить дополнительно.
Напомним, боезаряд обнаружили в садоводческом товариществе в понедельник, 26 января. Территория сразу же была оцеплена и находится под охраной. Глава региона сообщил, что контроль над ситуацией осуществляют правоохранительные органы и военные.
Незадолго до этого, 21 января, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории Орловской области. Губернатор сообщил, что украинским дронам удалось нанести незначительный ущерб объекту топливно-энергетической инфраструктуры.