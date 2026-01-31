В Орле эвакуируют жителей из-за ликвидации частей ракеты: подробнее

По словам главы региона, элемент взрывного устройства был найден в СНТ, территория оцеплена и находится под охраной, а жителей постоянно информируют о ситуации, в том числе при обходе домов. Специалисты МЧС извлекут боезаряд из грунта и транспортируют его в удаленную от населенных пунктов зону, где он будет обезврежен путем подрыва.