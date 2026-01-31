В Новосибирске мужчину отправили в СИЗО за попытку сбыть 63 гр наркотиков

Кроме того суд учел, что фигурант не проживает по адресу регистрации. Более того, он не имеет постоянного места жительства и регистрации в Новосибирске и области. Да и к тому же ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В итоге фигуранта решено отправить в СИЗО до 25 марта 2026 года.