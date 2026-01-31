В Новосибирске мужчину отправили в СИЗО за попытку сбыть 63 гр наркотиков

Кировский районный суд Новосибирска отправил под стражу на два месяца мужчину, который вместе с сообщником хотел сбыть 68,8 гр наркотиков, что считается крупным размером. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Все произошло 25 января 2026 года. Тогда мужчина купил запрещенное вещество, чтобы потом его продать в Интернете. Но осуществить задуманное не получилось, так его задержали.
Во время судебного заседания обвиняемый и его адвокат просили избрать ему более мягкую меру пресечения. Однако суд с позицией стороны защиты не согласился.
— В судебном заседании установлено, что мужчина обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на длительный срок, — добавили в пресс-службе.
Кроме того суд учел, что фигурант не проживает по адресу регистрации. Более того, он не имеет постоянного места жительства и регистрации в Новосибирске и области. Да и к тому же ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В итоге фигуранта решено отправить в СИЗО до 25 марта 2026 года.