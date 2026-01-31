В Алтайском крае при пожаре в частном жилом доме погибли четыре человека

В городе Камень-на-Оби сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели четырех человек во время пожара, как сообщают пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Ночью в частном доме, расположенном на улице Республики, вспыхнул пожар. Из горящего здания спасли четверых жильцов: пару взрослых и двоих детей — пятилетнего ребенка и младенца восьми месяцев. Все они умерли в реанимации больницы из-за отравления токсичными веществами, образовавшимися при горении.
Основной версией причины пожара называется нарушение правил использования печного отопления.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, квалифицирующееся как «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи из СК проводят осмотр места трагедии, изымают необходимые для расследования предметы и улики. Ведутся другие следственные действия с целью полного выяснения обстоятельств произошедшего.
Прокурор Алтайского края Антон Герман лично контролирует процесс установления причин гибели детей и вынесения процессуального решения. По его указанию, на месте трагедии работает местный прокурор, который проводит проверку соблюдения законов, касающихся надзора за несовершеннолетними, а также выясняет причины и условия, способствовавшие случившемуся.
