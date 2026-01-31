В Челябинской области двух человек достали из искореженной после ДТП машины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия около Троицка.
«Водитель одной из легковушек оказался зажат. Потребовалась помощь и пассажиру. С помощью специального оборудования спасатели деблокировали их», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Добавим, что столкновение двух машин произошло вечером 30 января.