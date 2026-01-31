Ричмонд
-8°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области двух человек достали из искореженной после ДТП машины

Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Источник: МЧС РФ

В Челябинской области двух человек достали из искореженной после ДТП машины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия около Троицка.

«Водитель одной из легковушек оказался зажат. Потребовалась помощь и пассажиру. С помощью специального оборудования спасатели деблокировали их», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.

Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Добавим, что столкновение двух машин произошло вечером 30 января.