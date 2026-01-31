Житель Красноярского края потерял 4,7 млн, поверив в фейковые инвестиции

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества. Жертвой стал 47-летний житель Курагинского района. Мужчина перевёл мошенникам свыше 4,7 миллионов рублей, поверив в ложные обещания высокого дохода от инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как рассказали правоохранители, схема началась в ноябре 2025 года, когда пострадавший увидел в социальных сетях рекламу о быстром заработке на финансовых рынках. Перейдя по ссылке, он попал в Telegram-чат с якобы профессиональным консультантом, который предоставил ему видеоинструкции и объяснил «правила» работы.
Позже мужчина сообщил следователям, что его всё устроило, и он решил вложить деньги. По указанию аферистов он установил специальное приложение, через которое общался с куратором по видео- и аудиосвязи, после чего совершил серию переводов на общую сумму 4,7 млн рублей на указанные счета.
Когда пришло время выводить «заработанную» прибыль, мошенники начали выдвигать новые условия: потребовали оплатить страховой взнос, пройти верификацию и придумывали другие предлоги для дополнительных платежей. Только тогда пострадавший осознал обман.