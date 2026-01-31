Житель Красноярского края потерял 4,7 млн, поверив в фейковые инвестиции

Позже мужчина сообщил следователям, что его всё устроило, и он решил вложить деньги. По указанию аферистов он установил специальное приложение, через которое общался с куратором по видео- и аудиосвязи, после чего совершил серию переводов на общую сумму 4,7 млн рублей на указанные счета.