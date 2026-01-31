Обвиняемого в халатности чиновника заподозрили в изнасиловании

Усть-Кут, небольшой северный город в Иркутской области, бурлит. Ещё бы! С начала января в городке работают следователи — сначала собирали доказательства по делу о нападении своры собак на 10-летнего школьника, потом — о насилии в отношении несовершеннолетних. Подозреваемый — чиновник из местной администрации. Подробности — в материале irk.aif.ru.
Случайная находка
Дело развивалось как настоящий детектив. Следователи и сами признают — найти видео с клубничкой в ноутбуке рядового чиновника, отвечающего, в том числе, за отлов собак, никак не ожидали.
Напомним, 5 января свора голодных псов в Усть-Куте напала на десятилетнего школьника. Ребёнок чудом остался жив.
«У них во дворе частного дома сорвалась с цепи своя собака, и мальчик отправился её искать, — так о трагедии рассказали местные жители. — Он догадывался, что пёс, вероятно, примкнул к большой стае, которая постоянно обитала неподалёку, в районе Мехколонны. И, скорее всего, так оно и было. Когда он подошёл, стал звать питомца и, возможно, попытался его оттащить, собаки набросились на самого ребёнка. Мальчика безумно жалко. Дай бог ему поправиться».
Весь город переживал за пострадавшего. Собаки нанесли мальчику страшные травмы, практически сняв скальп. Сначала его прооперировали и поместили в реанимацию местной больницы, а затем для дальнейшего лечения перевезли в Иркутск.
Следствие началось немедленно. Кроме всего прочего, провели обыски в местной администрации, допросили чиновника, который должен был наладить отлов собак. В общем-то, рутинная, хотя и необходимая, процедура.
«В рамках расследования уголовного дела по факту нападения стаи безнадзорных собак на ребенка в Усть-Куте следователями СУ СКР по Иркутской области в администрации Усть-Кутского муниципального образования изъята документация, имеющая значение для дела», — сообщили в Следкоме.
А это — все бумаги, и ноутбук, оставленный на праздники на рабочем столе
Подозреваемый сильно нервничал и размышляли даже о том, не отправить ли его под арест. Но суд решил иначе — дело хозяйственное, статья за халатность. Чиновник отправился под подписку о невыезде. И сбежал, его объявили в розыск.
Скорее всего, следователи сначала сильно удивились этому обстоятельству — зачем? А потом обнаружилось, что в ноутбуке хранился «компромат» с откровенными видео, в результате чего было заведено уже второе дело, не имеющее никакого отношения к истории с собаками.
Статья 132 УК РФ предусматривает ответственность за насильственные действия сексуального характера для представителей сексуальных меньшинств. Можно только догадываться, что было на том видео, но понятно, что вторым действующим лицом наверняка был подросток. Срок по статьям за подобные преступления — от трёх до шести лет.
Чиновник, любитель нестандартных плотских утех, был в бегах недолго. Сейчас 50-летний мужчина уже даёт показания и будет арестован по решению суда.
И за собак ответишь
Что касается ответственности по статье за халатность, связанную с историей с десятилетним школьником, отвечать придётся и по ней тоже. И не только ему. Одной из фигуранток стала местная жительница.
«Эту стаю, по сути, содержала одна из местных жительниц, — поясняет руководитель регионального СК Анатолий Ситников. — На своём участке она держала трёх собак, а кроме того, по личным убеждениям, регулярно подкармливала бродячих псов, которые сбивались в стаю вокруг её дома. Фактически, она привадила их к этому месту, создала точку притяжения. Вот они здесь и обосновались. Понятно, что обеспечить десятку животных достаточный уход и прокорм, чтобы они не голодали и не представляли опасности, одному человеку не под силу. И случилось то, что случилось. В связи с этим в отношении женщины мы начали расследование по уголовному делу. Теперь нам предстоит оценить все собранные доказательства и решить, есть ли основания передавать дело в суд. И во многом нападение на ребёнка было спровоцировано именно этими обстоятельствами. Статья — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Что касается этого муниципальный чиновника, то он в силу должности был обязан контролировать работу по отлову и чипированию бездомных животных.
Руководитель следственного управления отметил, что деньги из областного бюджета на эти цели в Усть-Кут были выделены.
«Но собаки, напавшие на ребёнка, не были чипированы, их никогда не отлавливали, — заявил Анатолий Ситников. — Проблема в том, что выделенные средства не в полном объёме были включены в контракт, и с ноября прошлого года отлов животных в городе фактически прекратился. Собаки продолжали свободно бегать по улицам».