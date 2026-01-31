Обвиняемого в халатности чиновника заподозрили в изнасиловании

«Эту стаю, по сути, содержала одна из местных жительниц, — поясняет руководитель регионального СК Анатолий Ситников. — На своём участке она держала трёх собак, а кроме того, по личным убеждениям, регулярно подкармливала бродячих псов, которые сбивались в стаю вокруг её дома. Фактически, она привадила их к этому месту, создала точку притяжения. Вот они здесь и обосновались. Понятно, что обеспечить десятку животных достаточный уход и прокорм, чтобы они не голодали и не представляли опасности, одному человеку не под силу. И случилось то, что случилось. В связи с этим в отношении женщины мы начали расследование по уголовному делу. Теперь нам предстоит оценить все собранные доказательства и решить, есть ли основания передавать дело в суд. И во многом нападение на ребёнка было спровоцировано именно этими обстоятельствами. Статья — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».