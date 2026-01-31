СК помог работникам в Нижнеудинске получить 40 млн руб. долгов по зарплате

Расследование было возбуждено по факту полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По данным следствия, с мая по июнь 2025 года руководитель предприятия уклонялся от выплат, причинив работникам ущерб на сумму более 40 миллионов рублей.