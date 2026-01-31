СК помог работникам в Нижнеудинске получить 40 млн руб. долгов по зарплате

Следственное управление СК России по Иркутской области в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы восстановило трудовые права работников теплоснабжающего предприятия Нижнеудинска. По требованию следователей всем сотрудникам организации полностью погашена задолженность.
Расследование было возбуждено по факту полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По данным следствия, с мая по июнь 2025 года руководитель предприятия уклонялся от выплат, причинив работникам ущерб на сумму более 40 миллионов рублей.
Для оперативного решения вопроса руководитель регионального СК Анатолий Ситников провёл личный приём потерпевших. К работе были привлечены представители министерства финансов и ЖКХ Иркутской области. Совместными усилиями удалось добиться полного погашения задолженности перед коллективом. Граждане поблагодарили следователей за помощь в защите их прав.
Уголовное дело продолжает расследоваться. Следователи проводят необходимые мероприятия, включая судебные экспертизы, для установления всех обстоятельств преступления.